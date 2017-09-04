Заказчик убийства Вороненкова прячется в России, заявил генпрокурор Украины

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Исполнителями убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова были граждане Украины, а заказчик преступления якобы скрывается в России. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", — приводит слова Луценко агентство УНИАН.

Генпрокурор также сообщил, что заказчик преступления находится в России, связан с "преступными кругами" и якобы имеет "оживленные контакты со спецслужбами РФ".

Ранее в понедельник заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство "фактически раскрыто". "Как только позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", — сказал он.

Резонансное убийство

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у гостиницы "Премьер-Палас". Его телохранитель, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил киллера, который спустя некоторое время скончался в больнице.

По версии следствия, убийцей депутата стал гражданин Украины Павел Паршов. Позже стало известно, что он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне "Донбасс", при нем также были обнаружены документы действующего бойца Национальной гвардии Украины.

Возможный соучастник

В июне в украинском Павлограде был задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-парламентария. По сообщениям местных СМИ, им оказался активист "Павлоградской самообороны" и "Правого сектора"* Ярослав Тарасенко. Сотрудники СБУ увезли его без каких-либо разъяснений, сообщается на сайте павлоград.dp.ua.

В июле защита подозреваемого подала апелляцию на решение о его аресте. Вскоре стало известно, что суд все же оставил Тарасенко под стражей. "Определение суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тарасенко Ярослава, подозреваемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Вороненкова Дениса, оставлено без изменений", — говорится в заявлении на странице суда в Facebook.

Ход расследования

В апреле в интервью немецкой газете Bild am Sonntag генпрокурор Юрий Луценко рассказал о деталях расследования.

"Мы смогли установить личность убийцы, застреленного телохранителем. Это бывший нацгвардеец украинского МВД. Шестого марта преступник находился на оккупированной территории, а именно в городе Донецк", — заявил глава Генпрокуратуры. Он также сообщил, что правоохранители провели обыски в квартире, где жил киллер.

В первые часы после убийства многие украинские политики обвинили в причастности к преступлению Москву. Так, президент Петр Порошенко назвал случившееся "актом государственного терроризма со стороны России".

Однако позднее позиция Киева изменилась. В конце марта руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что ведомство не располагает информацией о причастности российской стороны к убийству.

"В случае с Паршовым еще не доказано, и сейчас мы работаем над этим, был ли он действительно агентом ФСБ или не был. Такой информации пока нет. Сейчас мы работаем над этим — единственное, что я могу сказать. И когда мы выясним, был ли он агентом ФСБ или нет, мы обязательно это скажем", — заявил он.

В июне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура "близка к раскрытию дела". Подробностей расследования он не раскрыл.

Из России на Украину

Экс-парламентарий Денис Вороненков выехал из России со своей супругой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, в прошлом году. Сам он заявил, что его решение политически мотивировано. В то же время в СК России указали на то, что в отношении Вороненкова заведено уголовное дело.

По версии следствия, экс-депутат участвовал в афере с рейдерским захватом здания в Москве. Мошенники с помощью поддельных документов реализовали недвижимости одной из столичных фирм по цене в шесть раз ниже рыночной, после чего перепродали ее заинтересованным лицам.

СК считает, что именно Вороненков финансировал противозаконную схему и давал указания своим подельникам.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России