Президент Южной Кореи высказался о возможности нефтяного эмбарго для КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что Совету Безопасности ООН следует всерьез обсудить возможность введения нефтяного эмбарго в отношении КНДР.

Как отмечается в пресс-релизе администрации южнокорейского президента, запрет на экспорт нефти в КНДР, полное ограничение путей попадания валюты в КНДР, а также запрет на трудоустройство северокорейских рабочих могли бы быть рассмотрены СБ ООН в качестве более жестких мер в ответ на ядерное испытание КНДР.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре между главами РФ и Южной Кореи. Лидеры двух стран решительно осудили действия Пхеньяна и договорились продолжить обмен мнениями по данной теме в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.