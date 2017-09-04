СМИ: европейские спецслужбы ищут пособника террористов из Испании

МАДРИД, 4 сен — РИА Новости. Спецслужбы европейских стран разыскивают пособника террористов, совершивших нападения в середине августа в Барселоне и Камбрильсе, пишет газета ABC.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ*.

Газета со ссылкой на свой источники в антитеррористических спецслужбах утверждает, что речь идет об "инструкторе инструкторов", человеке, которого ИГ* отправила для "оказания помощи группам местных джихадистов в подготовке терактов, объяснений им оперативных техник, например, производства взрывчатки, в особенности TATP (пероксид ацетона, бомба, известная как "Мать Сатаны"), или как уходить от наблюдения сил безопасности различных стран".

Основная версия, над которой работает следствие, сообщили источники газеты, основывается на том, что двое членов ячейки — Юнес Абуякуб, совершивший наезд на людей в Барселоне, и Мохамед Хичами, ликвидированный в Камбрильсе, несколько раз ездили в другие европейские страны — в Цюрих в конце 2016 года и в Париж незадолго до терактов в том числе, чтобы "войти в контакт с инструктором инструкторов".

Испанское государственное телевидение TVE также со ссылкой на источники сообщает, что помимо имама "мог существовать другой человек, который давал им инструкции по обращению со взрывчаткой", и обучение могло происходить в других европейских странах — Франции или Бельгии. Кроме того, один из террористов в прошлом году был в Мадриде, следователи изучают его возможные контакты в испанской столице.

Как отмечает газета ABC, существование еще одного человека, занимавшегося подготовкой террористов, будет означать, что методы работы исламистов изменились — они уже переправили в Европу тех, кому поручено готовить местные террористические ячейки.

"Дай Бог, ячейка, которая радикализовалась тут, изучала оперативные техники через интернет, равно как и производство взрывных устройств, и что нет связей за пределами Испании или в других частях нашей страны, но это, к сожалению, наименее вероятная гипотеза, и в любом случае надо работать с наихудшим возможным сценарием", — цитирует газета источник.

В случае, если такое предположение следствия окажется верным, то роль имама Риполя Абдельбаки эс-Сати, до сих пор считавшегося главным организатором терактов, значительно снизится. "Его роль остается ключевой, но больше в плане, что он был ответственным за религиозный контекст группы. Однако данным, которые мы узнаем, он не был ответственным за операцию", — заявили источники.

Эта роль скорее всего отводилась Юнесу Абуякубу и Мохаммеду Хичами. Они оба были ликвидированы полицией — первый в Субиратсе в ходе спецоперации 21 августа, второй — после теракта в Камбрильсе. Именно они, а не имам, больше всего совершили поездок по Европе. Пребывание Абдельбаки эс-Сати в других европейских странах было ограничено Бельгией, где он жил с января по март этого года в Вилворде.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что теракты были проведены в Барселоне и в Камбрильсе, несмотря на смерть имама, то есть молодые люди действовали самостоятельно и пользовались уважением в группе.

Следствие также считает важными членами группировки 22-летнего Юсефа Аалла (Youssef Aalla), который также погиб во время случайного взрыва в Альканаре, 21-летнего Мохаммеда Хули (Mohamed Houli), который был ранен в результате этого взрыва и арестован, а также Дрисса Укабира, который арендовал автофургоны, и который также арестован. По мнению следствия, остальные члены группировки играли более второстепенные роли.

Собеседник газеты обращает внимание, что члены ячейки не использовали социальные сети и не пытались купить оружие, ограничившись ножами и топорами, поскольку переписка в соцсетях может изучаться спецслужбами, а продажа оружия находится под тщательным контролем государства.

"Каждый раз становится все сложнее определить такого рода группировки, как это видно на примере Каталонии, и именно это вызывает особую озабоченность", — говорит источник.

Эксперты отмечают, что причиной нападения стали не столько религиозные причины — ни один из задержанных не знал глубоко Коран и течения джихадизма, скорее всего речь идет о "социальной ненависти".

*Запрещенная в России террористическая организация