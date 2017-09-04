Обмен колкостями: Совбез ООН провел заседание по КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В понедельник в Совете безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг ядерных испытаний КНДР. Никаких конкретных решений, впрочем, принято не было – постоянные члены Совбеза лишь использовали заседание для обмена колкостями.

Единственным практическим результатом заседание стало предложение от США проекта резолюции Совета безопасности ООН. Теперь в течение недели проект обсудят и выставят на голосование в следующий понедельник, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Позиция США

Именно выступление постпреда США Никки Хейли было, пожалуй, самым ярким – она заявила, что Штаты категорически отказываются от дипломатических предложений прекратить совместные учения США и союзников в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. Именно в этом состоит "дорожная карта", которую с начала июля продвигают Китай и Россия.

"Предложенная некоторыми идея "замораживание в ответ на замораживание" является оскорбительной… Ни одна страна на это не пошла бы", — резко выразилась Хейли.

При этом она считает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын добивается войны. США, по словам представителя, войны не хотят, но готовы защищаться и защищать своих союзников.

"Его (Ким Чен Ына — ред.) злоупотребление ракетами и ядерные угрозы показывают, что он добивается войны. Война — не то, что хотят США, и мы не хотим ее, но будем защищать наших союзников и свою территорию", — сказала Хейли.

Она подчеркнула также, что Штаты считают любую страну, ведущую бизнес с КНДР, пособником ядерной программы Пхеньяна, и призвала Совбез ООН к максимально жестким мерам против КНДР.

"Пришло время использовать все дипломатические методы, чтобы покончить с этим кризисом, и это означает быстро ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии… Только самые жесткие санкции позволят нам разрешить эту проблему дипломатическим путем", — сказала Хейли.

Американку поддержала Япония – эта страна-сосед Северной Кореи также считает необходимым оказать максимальное давление на КНДР, заявил постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё.

Позиция Китая



На высказывания Хейли ответил постпред Китая при ООН Лю Цзеи. Он возразил, что дорожная карта по урегулированию проблемы Корейского полуострова вполне реалистична и выполнима, всем сторонам необходимо ее обдумать.

"Китай и Россия совместно предложили "дорожную карту" по урегулированию проблемы Корейского полуострова. Совместный российско-китайский план реалистичен и осуществим… Мы надеемся, что все стороны внимательно обдумают этот план и примут в нем активное участие", — заявил на заседании Совета Безопасности ООН Лю Цзеи.

В начале июля главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план "двойного замораживания"). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе.

Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

Представитель Китая подчеркнул также, что Китай не позволит, чтобы на Корейском полуострове была развязана война и "возник хаос", а кризис должен решаться дипломатическим путем.

Комментарий Дмитрия Пескова



Еще во время заседания Совбеза ООН свои комментарии к скандальным заявлениям Хейли сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил позицию России: урегулирование ситуации возможно только политико-дипломатическим путем.

"Вот это остается краеугольным камнем российской позиции, добавить пока нечего, ситуация действительно непростая", — сказал Песков журналистам.

Внерегиональным странам в ситуации с КНДР легко произносить слово "война", тогда как государствам-соседям необходимо быть мудрее и избрать сбалансированный подход к проблеме, заявил также пресс-секретарь президента РФ.

"В данном контексте внерегиональным странам произносить слово "война" очень легко, но тем странам, которые живут в одном регионе с КНДР и в одном регионе с Корейским полуостровом, приходится быть гораздо мудрее и сбалансированней в подходах к этой очень серьезной проблеме, которая вызывает нашу общую обеспокоенность",- сказал Песков журналистам.

Позиция России

На самом заседании постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя воздержался от упреков в адрес других участников, а скорее старался обратить внимание на серьезность ситуации.

"Не вызывает сомнения, что в настоящее время мы переживаем одну из наиболее острых и драматичных фаз развития ситуации на Корейском полуострове. Без преувеличения можно сказать, что мир в этом регионе подвергается серьезному испытанию, а угроза перерастания противостояния в горячую фазу как никогда велика", — отметил российский постпред.

По его оценке, продолжение руководством КНДР линии по подрыву режима нераспространения грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна, но военного решения проблем Корейского полуострова не существует.

Россия призывает также все стороны вернуться к диалогу и переговорам как единственному способу решения проблемы, подчеркнул он.

Возможная встреча в Петербурге



В продолжение переговорной линии укладывается и идея, с которой в понедельник выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что верхняя палата российского парламента готова способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза. Она сообщила, что "по нашей информации, обе делегации уже высказали намерение участвовать в форуме".

Очередная, 137-я ассамблея Межпарламентского союза пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге. Россия впервые принимает ассамблею МПС. Решение о проведении форума было принято осенью прошлого года в Женеве.