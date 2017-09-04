Прокуратура требует для обвиняемых по делу о трагедии в Одессе до 15 лет

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Прокуратура требует от восьми до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская".
Прокуратура на заседании в понедельник заявила, что считает вину фигурантов дела полностью доказанной, обвиняемые продолжают отрицать, что совершали инкриминируемые им деяния, добавляет издание. Ранее адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что пятеро обвиняемых объявили сухую голодовку. В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантов дела.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.