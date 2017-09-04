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В мире

Прокуратура требует для обвиняемых по делу о трагедии в Одессе до 15 лет

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (56)
19:5004.09.2017
(обновлено: 19:53 04.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолищукПерейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фотоПожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полищук
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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Прокуратура требует от восьми до 15 лет лишения свободы для обвиняемых по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает в понедельник местное издание "Думская".

Прокуратура на заседании в понедельник заявила, что считает вину фигурантов дела полностью доказанной, обвиняемые продолжают отрицать, что совершали инкриминируемые им деяния, добавляет издание. Ранее адвокат одного из фигурантов дела Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что пятеро обвиняемых объявили сухую голодовку. В конце августа Ильичевский суд Одесской области продлил на 30 дней срок содержания под стражей пяти фигурантов дела.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
© Агентство "Одесса-медиа"
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Суд продлил арест пяти фигурантам дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
"Самый большой срок — 15 лет — прокурор Ирина Куприна потребовала для (Сергея) Долженкова: его считают организатором беспорядков. Других обвиняемых, находящихся под стражей (Евгения Мефедова, Максима Сакауова, Владислава Романюка и Сергея Корчинского), государство хочет отправить за решетку на 12 лет. Для тех, кто пребывает на свободе, требуют восемь, девять, десять лет", — говорится в сообщении. Как отмечается, заседание продолжится во вторник, после чего судьи отправятся в совещательную комнату, чтобы вынести приговор.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

День памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Круглов
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Пять обвиняемых по делу о трагедии 2 мая в Одессе объявили сухую голодовку
Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд. После этого слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.

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