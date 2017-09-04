Меркель и президент Южной Кореи выступают за усиление санкций против КНДР

БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре высказались за скорейшее ужесточение санкций против КНДР, а также подтвердили приверженность мирному решению конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель созвонилась сегодня во второй половине дня с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. После испытания водородной бомбы Северной Кореей в выходные федеральный канцлер выразила свою солидарность президенту и южнокорейскому народу… Ввиду неадекватного и конфронтационного поведения Северной Кореи канцлер и президент высказались за то, чтобы международное сообщество быстро приняло еще более строгие санкции. При этом важно обеспечить тесную координацию между партнерами. Общая цель заключается в том, чтобы избежать военной эскалации и обеспечить мирное решение", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, собеседники также "осудили очередную провокацию режима в Пхеньяне, которая привела к новому качеству конфликта".