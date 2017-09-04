Повторные президентские выборы в Кении назначены на 17 октября

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. Архивное фото

Женщина племени туркана бросает свой бюллетень на избирательном участке во время выборов в деревне Кении. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Независимая избирательная комиссия Кении назначила повторные президентские выборы на 17 октября, после того как итоги предыдущего голосования были признаны недействительными.

"Новые выборы президента состоятся 17 октября в соответствии с решением Верховного суда, отменившем итоги выборов 8 августа", — сообщила избирательная комиссия в Twitter.

The fresh presidential election is officially scheduled for 17th October 2017. Read here for more. #ElectionsKE2017 pic.twitter.com/1MH0jLdOad — IEBC (@IEBCKenya) 4 сентября 2017 г.

Выдвижение новых кандидатов на повторных выборах не предусмотрено, отмечается в заявлении.

На прошлой неделе Верховный суд Кении аннулировал результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Ухуру Кениата. Согласно постановлению ВС, новые президентские выборы должны быть проведены в течение 60 дней.

Выборы главы государства прошли в Кении в августе. По данным избиркома, победил Кениата, набрав 54,27% голосов. Его соперник Раила Одинга получил 44,74% голосов.

Оппозиция заявила, что база данных избирательной комиссии подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы. Независимая избирательная комиссия Кении опровергла эти заявления.