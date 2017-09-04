МИД: вопрос получения Польшей военных репараций требует правового анализа

ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Вопрос получения Польшей военных репараций требует правового анализа, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции в понедельник в Варшаве.
"Вопрос военных репараций был забыт около 70 лет и не был поднят вообще некоторыми правительствами. Нужно присмотреться к этой проблеме. Сложная ситуация. Моральный аспект не вызывает сомнений, но нужно провести правовой анализ, какие принимать решения", — сказал Ващиковский.
При этом он отметил, что потери Польши, покрытия которых она требует, могут быть значительно выше, нежели известно в настоящее время, и требуют уточнения. "Нужно обратиться к архивам, к экспертизам, которые уже проводились", — сказал министр.
Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит". Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.