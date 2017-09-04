Глава МИД Турции заявил, что страна по-прежнему хочет вступить в Евросоюз

БЛЕД (Словения), 4 сен — РИА Новости. Турция по-прежнему хочет вступить в Евросоюз, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы хотим быть членом Евросоюза, это по-прежнему наша стратегия, наш выбор", — сказал Чавушоглу, выступая в ходе стратегического форума в Бледе.

Отвечая на продолжающиеся со стороны европейских властей обвинения Анкары в нарушении прав человека, министр обратил внимание на то, что во Франции после терактов было введено чрезвычайное положение, которое неоднократно продлевалось, но в то же время подобный режим в Турции считается в ЕС неприемлемым.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.