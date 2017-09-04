Путин и президент Египта выразили озабоченность происходящим в Мьянме

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили озабоченность происходящим в Мьянме, осудили насилие и призвали власти страны взять ситуацию под контроль, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам встречи двух лидеров на полях саммита БРИКС в Китае.

"Также президенты беседовали с глазу на глаз. В ходе двусторонней встречи с президентом Египта была затронута ситуация, которая складывается в Мьянме. И президент Путин, и президент ас-Сиси выразили крайнюю озабоченность тем, что происходит в Мьянме, осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы они ни были направлены, в том числе и против мусульман. Оба президента призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль как можно скорее", — сказал Песков.

В свою очередь в заявлении канцелярии главы арабской республики отмечается, что Путин и ас-Сиси "потребовали от правительства Мьянмы предпринять необходимые меры для прекращения жестокостей, для того, чтобы их продолжение не привело к эскалации напряженности и подпитке экстремизма и терроризма".