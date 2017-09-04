Ополченцам ЛНР отдан приказ содействовать наблюдателям миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Ополченцам Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики отдан приказ всестороннего содействия в работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"Приказано исключить провокационные действия личного состава в отношении представителей СММ ОБСЕ, обеспечить безопасный и надежный доступ представителей миссии для выполнения ими своего мандата, исключить ограничение свободы передвижения представителей миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах ответственности", — пояснили в пресс-службе.
Согласно приказу от 28 августа, опубликованному на сайте Народной милиции ЛНР, также поручено обеспечить неприкосновенность представителей СММ ОБСЕ в ходе их работы и предупреждать представителей миссии "об опасностях, связанных с минированием местности, проведением мероприятий с боевой стрельбой, проведением контрдиверсионных мероприятий".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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