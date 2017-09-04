Постпред Британии при ООН назвал условие для снятия санкций с КНДР

ООН, 4 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН должен придерживаться санкций в отношении Северной Кореи, пока Пхеньян не будет готов к диалогу, заявил постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

"Диалог всегда будет нашей конечной целью. Но возвращение к диалогу без серьезных знаков о намерении (его вести) со стороны Пхеньяна будет заранее обречено на неудачу. Северная Корея должна изменить политику, чтобы позволить вернуться к диалогу. Если они это сделают, появится возможность положить конец этому кризису. До этого момента мы должны придерживаться линии на санкции", — заявил Райкрофт на внеочередном заседании СБ ООН. Ранее он выступал за ограничительные меры Совбеза в отношении северокорейских рабочих за рубежом.

Представитель Франции на встрече в понедельник призвал ответить на действия КНДР санкциям со стороны Совета Безопасности ООН и Европейского Союза.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.