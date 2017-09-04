Встречи контактной группы по Донбассу пройдут 20 сентября и 4 октября

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (355)

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в Минске 20 сентября и 4 октября, сообщил РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.

"Встречи трехсторонней контактной группы в Минске запланированы на 20 сентября и 4 октября", — сообщил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.