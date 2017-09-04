Япония будет работать с членами СБ ООН для противостояния угрозе от КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония готова тесно взаимодействовать со всеми членами Совета Безопасности ООН для противостояния провокационным действиям со стороны КНДР, которые являют собой "все более насущную и серьезную угрозу безопасности и миру в мире", заявил постоянный представитель Японии при ООН Коро Бэссё.

Заседание транслировалось на сайте ООН.

"Япония готова тесно взаимодействовать со всеми членами Совета Безопасности ООН для противостояния этой все более насущной и серьезной угрозе безопасности и миру в мире", — подчеркнул постпред.

Коро Бэссё также выразил благодарность за то, что "многие страны мира, в том числе члены Совбеза ООН уже обнародовали заявления с решительным осуждением КНДР".

"Но помимо осуждения, СБ ООН должен действовать, чтобы не дать КНДР продолжить этот свой путь", — отметил постпред Японии при ООН.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.