ООН, 4 сен — РИА Новости. Продолжение руководством КНДР нынешней линии по подрыву режима нераспространения грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна, но военного решения проблем Корейского полуострова не существует, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в глобальном масштабе. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР. В то же время для нас очевидно, что военного решения проблем Корейского полуострова не существует", — сказал Небензя.

Россия призывает все стороны вернуться к диалогу и переговорам как единственному способу решения проблемы, подчеркнул он. "Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную", — заявил Небензя.

Он отметил, что политико-дипломатическая работа может идти в том числе при посреднических усилиях генерального секретаря ООН.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.