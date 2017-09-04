У берегов Испании спасли 61 мигранта

МАДРИД, 4 сен – РИА Новости. У берегов Испании за понедельник спасли 61 мигранта, сообщает Служба спасения на море.

В западной части Средиземного моря была обнаружена лодка, на борту которой находились 47 человек, в том числе маленький ребенок. В ближайшее время мигранты будут доставлены в порт Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия).

Ранее в нескольких морских милях от Тарифы были обнаружены еще две лодки, на борту каждой из них находились по семь человек.

В этом году резко возрос миграционный поток через Средиземное море в Испанию. По данным Международной организации по миграции (IOM), с января по конец августа морским путем в страну прибыли 8385 человек, погиб 121. За этот же период прошлого года до берегов Испании по морю добрались 3805 человек, 116 погибли.

Число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 121 тысяч человек (из них более 98 тысяч в Италию), 2410 погибли.