США будут закупать ракетные двигатели у России до 2025 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пентагон из-за технических и финансовых проблем будет вынужден закупать российские ракетные двигатели РД-180 по крайней мере до середины следующего десятилетия, то есть дольше, чем первоначально предполагалось, сообщает The Wall Street Journal.
"Несмотря на требования конгресса по быстрому и поэтапному отказу от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, в реальности все оказалось значительно дольше и сложнее. Власти заявили, что United Launch Alliance — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х годов с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года", — отмечает издание.
"Российские двигатели РД-180 доставили на орбиту большинство навигационных и военных спутников США. И это при том, что цены на запуск ракет Falcon 9, произведенных компанией SpaceX, начинаются с менее чем 83 миллионов долларов для военных, что на 40% ниже традиционных цен на ракеты от United Launch", — отмечает издание.
Хотя компания Boeing-Lockheed ожидает, что к 2019 году будет полностью протестирован новый двигатель, а новая американская ракета Vulcan будет сертифицирована для запусков Пентагона к 2022 или 2023 годам, представитель United Launch заявила, что некоторые миссии Atlas V планируется продолжить как минимум до середины 2020-х годов, пока Vulcan не налетает положительную летную статистику и не продемонстрирует свою надежность.
"Это намного позже, чем рассчитывали многие законодатели", — заключает The Wall Street Journal.