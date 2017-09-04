США будут закупать ракетные двигатели у России до 2025 года, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пентагон из-за технических и финансовых проблем будет вынужден закупать российские ракетные двигатели РД-180 по крайней мере до середины следующего десятилетия, то есть дольше, чем первоначально предполагалось, сообщает The Wall Street Journal.

"Несмотря на требования конгресса по быстрому и поэтапному отказу от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, в реальности все оказалось значительно дольше и сложнее. Власти заявили, что United Launch Alliance — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х годов с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года", — отмечает издание.

Экспертов также беспокоит вопрос, придется ли военным США заказывать больше российских двигателей на фоне напряженности между двумя странами. Ответ на него имеет важные последствия для сроков реализации космических программ Пентагона и роста коммерческой составляющей американской космической отрасли.

"Российские двигатели РД-180 доставили на орбиту большинство навигационных и военных спутников США. И это при том, что цены на запуск ракет Falcon 9, произведенных компанией SpaceX, начинаются с менее чем 83 миллионов долларов для военных, что на 40% ниже традиционных цен на ракеты от United Launch", — отмечает издание.

Хотя компания Boeing-Lockheed ожидает, что к 2019 году будет полностью протестирован новый двигатель, а новая американская ракета Vulcan будет сертифицирована для запусков Пентагона к 2022 или 2023 годам, представитель United Launch заявила, что некоторые миссии Atlas V планируется продолжить как минимум до середины 2020-х годов, пока Vulcan не налетает положительную летную статистику и не продемонстрирует свою надежность.

"Это намного позже, чем рассчитывали многие законодатели", — заключает The Wall Street Journal.