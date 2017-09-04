Президент Колумбии объявил о временном прекращении огня с радикалами

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о заключении соглашения о временном прекращении огня с повстанцами Армии национального освобождения (ELN), сообщает агентство EFE.

"Первоначальный срок действия (соглашения — ред.) составит 102 дня, то есть до 12 января следующего года, оно будет продлено по мере достижения прогресса касательно остальных пунктов", — цитирует агентство слова Сантоса. Он также добавил, что договоренности вступят в силу 1 октября.

Ранее сообщалось, что в соответствии с соглашением, члены ELN обязуются не похищать граждан страны и иностранцев, не нападать на инфраструктурные объекты нефтяной промышленности, не размещать мины в зоне проживания гражданского населения и не вербовать несовершеннолетних. В свою очередь, колумбийское правительство обязуется обеспечить защиту прав общественных деятелей страны.

АНО состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). С февраля группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.