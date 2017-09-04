В Раде предложили ввести акцизные марки на российские книги

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики намерен инициировать введение акцизной марки на российские книги, сообщила председатель комитета Виктория Сюмар.

"В частности, мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на русскую книгу, чтобы бороться с пиратством в этой сфере", — цитирует Сюмар в понедельник агентство "Украинские новости".

По ее словам, комитет также намерен предложить законопроект об освещении деятельности органов госвласти. Сюмар надеется, что данные законопроекты будут приняты до ноября.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная рада одобрила соответствующий закон 8 декабря.

Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". С 14 мая для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.