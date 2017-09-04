В Сербии начала работу русская школа имени Терешковой

БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости. Русская международная школа имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой начала работу с первым набором учеников в Белграде, сообщила РИА Новости директор школы Елена Эльнатанова.

В первый класс единственного в своем роде частного учебного заведения на Балканах под патронажем Россотрудничества пошли 10 учеников – поровну граждан России и Сербии. По словам директора, уже есть подписанные заявки от родителей нескольких детей и на следующий год, во второй класс.

"С октября мы начинаем курсы русского языка – грамматика, лексика, фонетика, которые продлятся до мая. Будущие ученики будут изучать язык до того, как пойдут в новый первый класс, также мы готовили и нынешних первоклашек", — сказала Эльнатанова.

С началом учебного года учеников поздравила в видеообращении первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая подчеркнула исторические связи России и Сербии. В честь нее 12 апреля является официальным днем школы.