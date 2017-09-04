В Бельгии нашли тело военного пилота, выпавшего из вертолета

БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Поисковики нашли тело военного пилота, который выпал из вертолета в воскресенье во время показательных выступлений на востоке Бельгии, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на прокуратуру.

В ходе дня открытых дверей в четвертом инженерном батальоне, расположенном в коммуне Амэ провинции Льеж, один из двух пилотов многоцелевого вертолета Agusta A-109 выпал из машины. Инцидент произошел после показательного прыжка с парашютом. Сам пилот был без парашюта.

Как сообщает RTBF, в поисках в лесах было задействовано около 50 сотрудников полиции, военных и представителей службы гражданской обороны. К операции был привлечен вертолет, оборудованный тепловизором.

Как отмечает RTBF со ссылкой на прокуратуру, второй пилот заявил следователям, что во время полета он сопровождал трех парашютистов и смотрел, чтобы они не врезались в высоковольтные линии, поскольку полет проходил недалеко от АЭС. По его словам, после этого он обернулся и увидел, что кресло пилота пусто, а дверь в кабину открыта.