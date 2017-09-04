После референдума в Каталонии Испания лишится 2,5 млрд евро налогов

МАДРИД, 4 сен — РИА Новости. Под контроль налогового агентства Каталонии перейдет ежегодный сбор 2,5 миллиарда евро, которые ныне поступают в государственную казну Испании, заявил на пресс-конференции в понедельник вице-председатель правительства испанского автономного сообщества Ориол Жункерас, сообщает газета El Mundo.
По словам Жункераса, агентство потенциально может собирать 42 миллиарда евро налогов, то есть в 15 раз больше, чем сейчас.
По словам председателя Женералитета (каталонского правительства) Карлеса Пучдемона, налоговое агентство готово принять результаты референдума, "каким бы ни было волеизъявление".
Власти Каталонии собираются провести референдум о независимости от Испании 1 октября. Вопрос сформулирован так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Проведение голосования центральные власти страны считают незаконным.