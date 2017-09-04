Япония выступила за принятие новой резолюции Совбеза ООН в отношении КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости. Токио выступает за принятие новой резолюции Совета Безопасности ООН после очередного ядерного испытания в КНДР, заявил журналистам постоянный представитель Японии при организации Коро Бэссё.

При этом он не уточнил, какие именно ограничительные меры могут быть включены в новую резолюцию.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.