МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Известный инженер-судостроитель Валерий Бабич, участвовавший в создании линейки советских авианесущих крейсеров, принял решение переехать с Украины в китайский Циндао, где будет работать в одном из местных конструкторских бюро, специализирующихся на кораблестроении. Об этом пишет china.com со ссылкой на сайт предприятия.

Сообщается, что конструктор уже зачислен в штат КБ. В статье Бабич назван "отцом" первого китайского авианосца "Ляонин", созданного на основе советского ТАВКР "Варяг".

Бабич принимал участие в проектировке и строительстве авианесущих крейсеров "Киев", "Новороссийск", "Баку", "Адмирал Кузнецов" ("Тбилиси"), "Варяг" и "Минск". Долгое время он занимал должность начальника конструкторского бюро главного конструктора по авианесущим кораблям Черноморского судостроительного завода в Николаеве.

После выхода на пенсию Бабич занялся журналистикой. На его счету – две книги о советских авианосцах, в 2000-х его номинировали на несколько литературных премий. Вот уже несколько лет инженер сотрудничает с китайскими изданиями, в которых публикуются его статьи о кораблестроении.