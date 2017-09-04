США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Провал "тактики Трампа": Шульц вчистую проиграл дебаты Меркель

17:5004.09.2017
(обновлено: 17:56 04.09.2017)
09612
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Состоявшиеся вечером в воскресенье телевизионные дебаты двух соперников на предстоящих в Германии парламентских выборах — канцлера Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС и социал-демократа Мартина Шульца — принесли убедительную победу фрау канцлерин. Согласно всем опросам, значительное большинство аудитории отдало предпочтение именно ей.

По данным института Infratest Dimap, проводившего опрос по заказу канала ARD, 55% телезрителей назвали Меркель более убедительной. За Шульца проголосовали лишь 35% респондентов. Результаты экспресс-опроса канала ZDF показали, что в пользу Меркель высказались 33%, тогда как в пользу Шульца — 24%. Остальные 43% затруднились с ответом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского парламента Мартин Шульц
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Один к одному, или Меркель без Шульца – выбор на ветер

Германские и другие западные СМИ в один голос отмечают, что бывший председатель Европарламента Мартин Шульц дебатировал в агрессивной манере, постоянно нападая на свою соперницу и пытаясь задавать ей неудобные вопросы. Газета Die Welt заметила даже, что лидер социал-демократов своим поведением весьма напомнил президента США Дональда Трампа в период его избирательной кампании.

Швейцарская Tages Anzeiger отметила, что Шульц сменил свою прежнюю риторику. Если раньше он решительно заявлял "Став канцлером, я…", то теперь стал обходиться менее очевидным "Предполагая, что получу мандат, я…".

В свою очередь, Ангела Меркель вела полемику сдержанно, спокойно отражая выпады Шульца, взвешенно отвечая на вопросы и обстоятельно излагая свою программу. Многие обратили внимание на то, что она значительно чаще обычного улыбалась. Лучшей цитатой дебатов журналисты Der Spiegel назвали короткую фразу канцлера: "Я зла". Она касалась политики немецкого автопрома.

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПосетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Посетители ресторана смотрят трансляцию телевизионных дебатов Ангелы Меркель и Мартина Шульца

Вместе против Шредера

Больше всего по времени на теледебатах заняло обсуждение проблемы беженцев и миграционной политики ФРГ и ЕС. Говорили о том, какое место занимает ислам в современной Германии и какова его реальная роль. В международной сфере главным образом обсуждали германо-турецкие отношения и политику США под руководством Дональда Трампа.

Ни отношения с Россией, ни ситуация с Крымом, ни конфликт на востоке Украины на дебатах затронуты не были. Зато когда речь зашла о намерении экс-канцлера Герхарда Шредера войти в состав совета директоров концерна "Роснефть", участники проявили удивительное единодушие: оба резко осудили его планы.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Шульц назвал Трампа "самым неамериканским" президентом США

"Он подрывает санкции, которые ввел Европейский cоюз. Это очень прискорбная ситуация", — констатировала Меркель. Шульц поддержал ее, заявив, что считает "плохим" вероятное назначение Шредера и хотел бы отговорить его от принятия такого решения.

Солидарными оказались их позиции и в отношении Турции: оба не видят Анкару в Евросоюзе в обозримом будущем.

"Если я стану канцлером, то добьюсь прекращения переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС", — заявил Мартин Шульц.

Для него это заявление означало фактический разворот на 180 градусов, поскольку, в отличие от своей соперницы, именно Шульц, находясь во главе Европейского парламента, был основной движущей силой переговоров Брюсселя с Анкарой. И в этом смысле позиция Меркель выглядела более последовательной и потому выигрышной — она и возглавляемый ею ХДС давно демонстрировали критическое отношение к возможности вступления Турции в Евросоюз.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМигранты во время акции против беженцев в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине

"Турция стремительно отдаляется от всех демократических традиций", — заявила Меркель.

Более убедительно выглядела Меркель и при обсуждении отношений с США. Шульц категорично заявил, что не считает Трампа способным разрядить конфликт вокруг Северной Кореи.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Соглашение с Турцией по миграции было правильным, заявила Меркель

"Проблема, возникшая в связи с Трампом, — это его непредсказуемость", — заявил Шульц.

По его словам, Берлину надлежит работать с такими странами, как Канада, Мексика или с "разумными силами" в Вашингтоне — такими, как Рекс Тиллерсон. Что это может означать на практике, лидер социал-демократов не разъяснил.

Меркель не стала отрицать, что у нее есть серьезные разногласия с Трампом, однако подчеркнула, что без его участия разрешение конфликта с КНДР вряд ли возможно, и задача германского правительства состоит, на ее взгляд, в том, чтобы убедить Белый дом в необходимости поиска мирных путей урегулирования проблемы. По словам Меркель, это звучит "хотя и не столь энергично, но более реалистично".

Как победить нелегальную иммиграцию

Наиболее оживленным, пожалуй, получилось обсуждение миграционной проблемы. Меркель уверяла, что германское правительство много и серьезно работает над ее разрешением. Число отказов в предоставлении убежища беженцам, по ее словам, постоянно растет, и только в нынешнем году более чем на половину из 444 тысяч просьб был дан отрицательный ответ. Увеличивается и число депортаций.

Мартин Шульц. Архивное фото
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Шульц предостерег от повторения миграционного кризиса

Для Шульца это был отличный шанс атаковать соперницу прямым вопросом: почему в таком случае сама проблема остается столь острой. Но он на этот вопрос не решился — по всей видимости потому, что последние четыре года МИД Германии возглавляют представители именно его партии. Шульц ограничился тем, что пообещал принятие нового закона об иммиграции, позволяющего эффективно останавливать потоки нелегалов непосредственно на границе.

По сути, именно этот момент и решил исход дебатов. По мнению социологов из Infratest Dimap, обсуждение тем иммиграции, интеграции беженцев и роли ислама в сегодняшней Германии принесло Меркель наибольшее число голосов аудитории.

© РИА Новости / Николай ФиляковПерейти в фотобанкПредвыборная агитация на улицах Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
Предвыборная агитация на улицах Берлина

ХДС идет к победе

На сегодняшний день мало кто сомневается, что Меркель будет переизбрана на четвертый срок. Парламентские выборы в Германии пройдут через три недели, 24 сентября. Согласно опросам общественного мнения, христианские демократы во главе с нынешней бундесканцлерин уверенно лидируют, Шульц и его социал-демократы — вторые.

Герхард Шредер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Меркель назвала выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти" печальным

До сих пор избраться на четыре срока подряд удавалось только двум предшественникам Меркель. Гельмут Коль занимал пост канцлера с 1982 по 1998 год, сыграв огромную роль в процессе объединения Европы и прекращения холодной войны. Чуть меньше — три с половиной срока — во главе правительства ФРГ находился его первый канцлер Конрад Аденауэр, который в 1963 году, в возрасте 87 лет, добровольно ушел в отставку ввиду преклонного возраста — в зените славы политического и экономического архитектора страны.

В то же время от того, насколько весомой будет даже вполне предсказуемая победа правых над левыми, зависит конфигурация будущей германской власти. Если действующая правящая коалиция ХДС/ХСС-СДПГ сохранится, то от конкретных результатов выборов будет зависеть расклад внутри нее и, следовательно, то, какие и сколько портфелей в правительстве получит каждая из этих партий.

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена