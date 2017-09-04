Провал "тактики Трампа": Шульц вчистую проиграл дебаты Меркель

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Состоявшиеся вечером в воскресенье телевизионные дебаты двух соперников на предстоящих в Германии парламентских выборах — канцлера Ангелы Меркель от блока ХДС/ХСС и социал-демократа Мартина Шульца — принесли убедительную победу фрау канцлерин. Согласно всем опросам, значительное большинство аудитории отдало предпочтение именно ей.

По данным института Infratest Dimap, проводившего опрос по заказу канала ARD, 55% телезрителей назвали Меркель более убедительной. За Шульца проголосовали лишь 35% респондентов. Результаты экспресс-опроса канала ZDF показали, что в пользу Меркель высказались 33%, тогда как в пользу Шульца — 24%. Остальные 43% затруднились с ответом.

Германские и другие западные СМИ в один голос отмечают, что бывший председатель Европарламента Мартин Шульц дебатировал в агрессивной манере, постоянно нападая на свою соперницу и пытаясь задавать ей неудобные вопросы. Газета Die Welt заметила даже, что лидер социал-демократов своим поведением весьма напомнил президента США Дональда Трампа в период его избирательной кампании.

Швейцарская Tages Anzeiger отметила, что Шульц сменил свою прежнюю риторику. Если раньше он решительно заявлял "Став канцлером, я…", то теперь стал обходиться менее очевидным "Предполагая, что получу мандат, я…".

В свою очередь, Ангела Меркель вела полемику сдержанно, спокойно отражая выпады Шульца, взвешенно отвечая на вопросы и обстоятельно излагая свою программу. Многие обратили внимание на то, что она значительно чаще обычного улыбалась. Лучшей цитатой дебатов журналисты Der Spiegel назвали короткую фразу канцлера: "Я зла". Она касалась политики немецкого автопрома.

Вместе против Шредера

Больше всего по времени на теледебатах заняло обсуждение проблемы беженцев и миграционной политики ФРГ и ЕС. Говорили о том, какое место занимает ислам в современной Германии и какова его реальная роль. В международной сфере главным образом обсуждали германо-турецкие отношения и политику США под руководством Дональда Трампа.

Ни отношения с Россией, ни ситуация с Крымом, ни конфликт на востоке Украины на дебатах затронуты не были. Зато когда речь зашла о намерении экс-канцлера Герхарда Шредера войти в состав совета директоров концерна "Роснефть", участники проявили удивительное единодушие: оба резко осудили его планы.

"Он подрывает санкции, которые ввел Европейский cоюз. Это очень прискорбная ситуация", — констатировала Меркель. Шульц поддержал ее, заявив, что считает "плохим" вероятное назначение Шредера и хотел бы отговорить его от принятия такого решения.

Солидарными оказались их позиции и в отношении Турции: оба не видят Анкару в Евросоюзе в обозримом будущем.

"Если я стану канцлером, то добьюсь прекращения переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС", — заявил Мартин Шульц.

Для него это заявление означало фактический разворот на 180 градусов, поскольку, в отличие от своей соперницы, именно Шульц, находясь во главе Европейского парламента, был основной движущей силой переговоров Брюсселя с Анкарой. И в этом смысле позиция Меркель выглядела более последовательной и потому выигрышной — она и возглавляемый ею ХДС давно демонстрировали критическое отношение к возможности вступления Турции в Евросоюз.

"Турция стремительно отдаляется от всех демократических традиций", — заявила Меркель.

Более убедительно выглядела Меркель и при обсуждении отношений с США. Шульц категорично заявил, что не считает Трампа способным разрядить конфликт вокруг Северной Кореи.

"Проблема, возникшая в связи с Трампом, — это его непредсказуемость", — заявил Шульц.

По его словам, Берлину надлежит работать с такими странами, как Канада, Мексика или с "разумными силами" в Вашингтоне — такими, как Рекс Тиллерсон. Что это может означать на практике, лидер социал-демократов не разъяснил.

Меркель не стала отрицать, что у нее есть серьезные разногласия с Трампом, однако подчеркнула, что без его участия разрешение конфликта с КНДР вряд ли возможно, и задача германского правительства состоит, на ее взгляд, в том, чтобы убедить Белый дом в необходимости поиска мирных путей урегулирования проблемы. По словам Меркель, это звучит "хотя и не столь энергично, но более реалистично".

Как победить нелегальную иммиграцию

Наиболее оживленным, пожалуй, получилось обсуждение миграционной проблемы. Меркель уверяла, что германское правительство много и серьезно работает над ее разрешением. Число отказов в предоставлении убежища беженцам, по ее словам, постоянно растет, и только в нынешнем году более чем на половину из 444 тысяч просьб был дан отрицательный ответ. Увеличивается и число депортаций.

Для Шульца это был отличный шанс атаковать соперницу прямым вопросом: почему в таком случае сама проблема остается столь острой. Но он на этот вопрос не решился — по всей видимости потому, что последние четыре года МИД Германии возглавляют представители именно его партии. Шульц ограничился тем, что пообещал принятие нового закона об иммиграции, позволяющего эффективно останавливать потоки нелегалов непосредственно на границе.

По сути, именно этот момент и решил исход дебатов. По мнению социологов из Infratest Dimap, обсуждение тем иммиграции, интеграции беженцев и роли ислама в сегодняшней Германии принесло Меркель наибольшее число голосов аудитории.

ХДС идет к победе

На сегодняшний день мало кто сомневается, что Меркель будет переизбрана на четвертый срок. Парламентские выборы в Германии пройдут через три недели, 24 сентября. Согласно опросам общественного мнения, христианские демократы во главе с нынешней бундесканцлерин уверенно лидируют, Шульц и его социал-демократы — вторые.

До сих пор избраться на четыре срока подряд удавалось только двум предшественникам Меркель. Гельмут Коль занимал пост канцлера с 1982 по 1998 год, сыграв огромную роль в процессе объединения Европы и прекращения холодной войны. Чуть меньше — три с половиной срока — во главе правительства ФРГ находился его первый канцлер Конрад Аденауэр, который в 1963 году, в возрасте 87 лет, добровольно ушел в отставку ввиду преклонного возраста — в зените славы политического и экономического архитектора страны.

В то же время от того, насколько весомой будет даже вполне предсказуемая победа правых над левыми, зависит конфигурация будущей германской власти. Если действующая правящая коалиция ХДС/ХСС-СДПГ сохранится, то от конкретных результатов выборов будет зависеть расклад внутри нее и, следовательно, то, какие и сколько портфелей в правительстве получит каждая из этих партий.