Германия выделит МККК 6,5 млн евро на поддержку проектов на Украине

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Германия выделяет Международному комитету Красного Креста дополнительные 6,5 миллиона евро на поддержку гуманитарных проектов на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба посольства ФРГ на Украине.

"Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным мерам Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине в размере 6,5 миллиона евро. Таким образом, совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК на Украине в 2016-2018 годах увеличится до 14,5 миллиона евро", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Германия оказывает финансовую поддержку многочисленным гуманитарным мероприятиям в рамках проекта "МККК — помощь, защита, профилактика и кооперационные связи на Украине", который проводится в основном в восточной Украине. Мероприятия проекта охватывают медицинское обслуживание, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, поставки продуктов питания и гигиены и многое другое.

"Эти мероприятия вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта на востоке Украины. Целевой группой являются внутренне перемещенные лица вместе с семьями в общинах, которые дали им приют, а также пострадавшие от конфликта лица по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", — добавили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.