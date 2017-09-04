В ЛНР количество заявок на паспорта увеличилось в четыре раза

ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Количество выдаваемых в самопровозглашенной Луганской народной республике паспортов увеличилось в 4 раза с момента признания этого документа Российской Федерацией, заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями. Первым из российских банков обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР 7 марта начал Сбербанк.

"Практически в 4 раза увеличилось после приказа Владимира Владимировича Путина количество заявок на получение нашего паспорта (ЛНР — ред.)… Не спадает накал…", — заявил Корнет на аппаратном совещании Совета министров ЛНР.

Глава МВД уточнил, что количество желающих получить паспорт республики растет, в неделю сотрудники паспортных столов выдают около 1,5 тысячи документов. В связи с большим спросом на паспортный документ республики глава ЛНР Игорь Плотницкий в понедельник поручил упростить процедуру выдачи паспортов.

Ранее в МВД заявляли, что за шесть месяцев 2017 года в ЛНР выдали более 30 тысяч паспортов. В связи с ажиотажем в паспортных столах увеличили количество сотрудников.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.