ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Количество выдаваемых в самопровозглашенной Луганской народной республике паспортов увеличилось в 4 раза с момента признания этого документа Российской Федерацией, заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
"Практически в 4 раза увеличилось после приказа Владимира Владимировича Путина количество заявок на получение нашего паспорта (ЛНР — ред.)… Не спадает накал…", — заявил Корнет на аппаратном совещании Совета министров ЛНР.
Глава МВД уточнил, что количество желающих получить паспорт республики растет, в неделю сотрудники паспортных столов выдают около 1,5 тысячи документов. В связи с большим спросом на паспортный документ республики глава ЛНР Игорь Плотницкий в понедельник поручил упростить процедуру выдачи паспортов.
Ранее в МВД заявляли, что за шесть месяцев 2017 года в ЛНР выдали более 30 тысяч паспортов. В связи с ажиотажем в паспортных столах увеличили количество сотрудников.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.