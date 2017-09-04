Политик из партии Меркель заявила о хакерской атаке из России на свой сайт

БЕРЛИН, 4 сен – РИА Новости. Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в земельном парламенте Рейнланд-Пфальца Юлия Клекнер на своей странице в Twitter заявила, что ее интернет-страница якобы подверглась хакерской атаке из России.
"Сегодня массированные хакерские атаки на мою страницу – с приветом из России. Связано ли как-то с выборами?…" — говорится в сообщении политика в Twitter.
Как сообщил таблоиду Bild администратор сайта Ян Циммер, до вечера воскресенья поступило около 3 тысяч электронных писем, с помощью которых неизвестные пытались получить права администратора. По словам Циммера, все письма были с доменом "ru".
Обвинения в адрес "российских хакеров", вмешивающихся, в частности, в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, например, британские парламентарии после референдума о выходе Британии из ЕС, представители демократической партии США, проигравшей президентские выборы, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, победивший в гонке. В ФРГ в последнее время все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России. РФ неоднократно опровергала эти обвинения.