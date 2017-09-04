В ОБСЕ рассказали о нарушении договоренностей со стороны Киева в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала нарушения договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы миссии.
В СММ добавили, что наблюдатели обнаружили новые позиции силовиков, в том числе для артиллерийских установок.
"Тридцатого августа беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил два ряда недавно выкопанных траншей, включая артиллерийские или минометные огневые позиции. При этом наблюдатели отметили, что траншеи простирались на несколько сотен метров по обе стороны дороги М-14 на участке между подконтрольными правительству селами Лебединское и Сопино в 16 километрах к востоку от Мариуполя", — сказал собеседник агентства.
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