В ОБСЕ рассказали о нарушении договоренностей со стороны Киева в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала нарушения договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Донбассе со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы миссии.

"В подконтрольных правительству (Украины) районах на блокпосту на западном въезде в Авдеевку члены патруля миссии, как и раньше, зафиксировали накрытый маскировочной сеткой 82-миллимитровый миномет, размещенный там в нарушение линии отвода. Миссия зафиксировала зенитную установку, следы, по оценке, от танков или самоходных гаубиц, а также недавно выкопанные траншеи в пределах зоны безопасности. В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели свежие следы, которые соответствовали следам танка с усовершенствованными гусеницами или самоходной гаубицы. Следы были замечены по дороге М-04 в двух километрах к востоку от села Мемрик в 33 километрах от Донецка", — сообщил представитель СММ.

В СММ добавили, что наблюдатели обнаружили новые позиции силовиков, в том числе для артиллерийских установок.

"Тридцатого августа беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил два ряда недавно выкопанных траншей, включая артиллерийские или минометные огневые позиции. При этом наблюдатели отметили, что траншеи простирались на несколько сотен метров по обе стороны дороги М-14 на участке между подконтрольными правительству селами Лебединское и Сопино в 16 километрах к востоку от Мариуполя", — сказал собеседник агентства.

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