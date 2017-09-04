Суд в Индии попросил кабмин найти пути полного запрета игры "Синий кит"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Суд индийского города Ченнаи в понедельник попросил центральное правительство изучить пути полного запрета игры "Синий кит", пропагандирующую суицид среди подростков, сообщает агентство PTI.

Проблема игры "Синий кит" начала обсуждаться в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях суицида подростков, участвовавших в игре. Всего сообщалось о не менее десяти таких случаев по всей стране. Уже в середине августа правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру.

Однако суд Ченнаи в понедельник провел заседание suo motu (по собственной инициативе) по этой проблеме после того, как 30 августа погиб 19-летний студент Вигнеш, предположительно, игравший в "Синего кита". Несмотря на то, что представители криминальной полиции заверили суд, что в штате Тамилнад игра недоступна онлайн, судьи попросили центральное и региональное правительство изучить пути полного запрета игры.

Кроме того, они предписали полиции принимать "строгие меры" против тех, кто распространяет игру. Также судьи решили привлечь Индийский технологический институт Ченнаи к решению проблемы — как полностью заблокировать доступ к игре онлайн.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.

Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.