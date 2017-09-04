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В мире

Суд в Индии попросил кабмин найти пути полного запрета игры "Синий кит"

16:1804.09.2017
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкТадж-Махал. Архивное фотоТадж-Махал. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Суд индийского города Ченнаи в понедельник попросил центральное правительство изучить пути полного запрета игры "Синий кит", пропагандирующую суицид среди подростков, сообщает агентство PTI.

Город Мумбаи, Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Безека
В Мумбаи расследуют гибель подростка, якобы связанную с игрой "Синий кит"
Проблема игры "Синий кит" начала обсуждаться в Индии в конце июля — начале августа, когда стали появляться первые сообщения о предположительных случаях суицида подростков, участвовавших в игре. Всего сообщалось о не менее десяти таких случаев по всей стране. Уже в середине августа правительство Индии попросило технологические компании, в том числе Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, удалять любые ссылки на игру.

Однако суд Ченнаи в понедельник провел заседание suo motu (по собственной инициативе) по этой проблеме после того, как 30 августа погиб 19-летний студент Вигнеш, предположительно, игравший в "Синего кита". Несмотря на то, что представители криминальной полиции заверили суд, что в штате Тамилнад игра недоступна онлайн, судьи попросили центральное и региональное правительство изучить пути полного запрета игры.

Страны мира. Индия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Правительство Индии попросило компании удалять ссылки на игру "Синий кит"
Кроме того, они предписали полиции принимать "строгие меры" против тех, кто распространяет игру. Также судьи решили привлечь Индийский технологический институт Ченнаи к решению проблемы — как полностью заблокировать доступ к игре онлайн.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшими причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России.

Так, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и Instagram стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

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