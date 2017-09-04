Израиль призвал решительно ответить на ядерные испытания КНДР

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен — РИА Новости. Израиль осуждает ядерные испытания, проведенные в Северной Корее, и призывает дать на них решительный международный ответ, заявил в понедельник израильский МИД.

Накануне КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"Государство Израиль осуждает недавние ядерные испытания, проведенные Северной Кореей", — говорится в заявлении.

"Северная Корея должна соблюдать все резолюции Совета Безопасности на эту тему и воздерживаться от испытаний и разработки оружия массового поражения и систем его доставки", — призвало внешнеполитическое ведомство.

По его мнению, действия Пхеньяна требуют "решительного международного ответа". Только он способен "удержать другие страны от того, чтобы вести себя таким же образом", сказано в заявлении.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.