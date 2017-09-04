Президент Молдавии заявил о готовности расширить состав ВСБ

КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что если парламентское большинство и кабмин намерены и дальше бойкотировать заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), то он подпишет указ о расширении состава, чтобы исключить возможность срыва работы этой структуры.

На прошлой неделе спикер парламента Андриан Канду и премьер Павел Филип проигнорировали заседание Совбеза, на котором среди прочего должны были обсудить решение МИД Молдавии, объявившего вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Тогда президент страны заявил о возможности пересмотра состава Совбеза.

По итогам рабочего заседания в понедельник по поводу ситуации вокруг ВСБ Додон написал на своей странице в Facebook, что дата следующего заседания совета будет объявлена в ближайшие дни.

"Если парламентское большинство и правительство намерены и далее бойкотировать заседания Высшего совета безопасности, мною будет подписан указ о расширении состава ВСБ с тем, чтобы исключить в будущем возможность срыва его деятельности и обеспечить принятие необходимых решений", — отметил Додон.

По его словам, согласно действующему законодательству, в состав Высшего совета безопасности входят председатель парламента, премьер, председатель комиссии парламента по нацбезопасности, обороне и общественному порядку, министр обороны, министр внутренних дел, директор Службы информации и безопасности, генеральный прокурор и президент Национального банка Молдавии.

"В то же время президент вправе своим указом вводить новых представителей в состав Высшего совета безопасности", — добавил Додон.