Игорь Корнелюк попал в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Советский и российский композитор Игорь Корнелюк, исполнитель песни "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург", попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

На сайте размещены данные, в которых говорится, что Корнелюк был председателем жюри арт-фестиваля "Адрес: Крым.Россия" в 2017 году.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.