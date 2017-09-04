На Украине подали иски о защите чести и достоинства против Саакашвили

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Против экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинские суды подали четыре иска о защите чести, достоинства и деловой репутации; среди истцов — глава МВД страны Арсен Аваков, отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и два депутата Верховной рады Сергей Пашинский и Андрей Иванчук.

Информация об исках содержится на государственном сайте судебной власти Украины. В материалах на сайте суть исковых требований не указывается.

Сообщается, что рассмотрение иска Авакова назначено на 18 сентября 2017 года в Днепровском районном суде Киева, иска Насирова – 8 сентября 2017 года в Шевченковском районном суде украинской столицы. Суды по искам Иванчука и Пашинского состояться в Подольском районном суде Киева 9 октября и 8 декабря 2017 года соответственно.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил, что вернется на Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. Украинская Погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.