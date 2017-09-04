Повстанцы-хуситы решили выслать из Саны экс-президента Йемена, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Повстанцы-хуситы решили арестовать своего бывшего союзника экс-президента Йемена Али Абдаллу Салеха, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее сообщалось, что Салех фактически оказался под домашним арестом в своем доме в столице страны Сане.

По данным телеканала, арестованный экс-президент будет отправлен в Сааду — административный центр одноименной провинции на северо-западе Йемена.

Конфликт Салеха с хуситским движением "Ансар Алла" начался после его комментариев в их адрес: хуситы посчитали оскорбительными слова Салеха об их роли только как "ополчения". Ситуация обострилась в минувшие выходные, когда в результате столкновений в контролируемой повстанцами столице Сане был убит соратник Салеха полковник Халед Реда.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с движением "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" он поддержал восстание хуситов против нового правительства, начавшееся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвуют в боях с правительственными силами и арабской коалицией.