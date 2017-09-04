ВЕНА, 4 сен — РИА Новости. ОБСЕ готова стать площадкой для урегулирования проблем между США и Россией, Вашингтону и Москве необходимо активнее использовать возможности всех международных организаций для переговоров, считает генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

"Да, абсолютно, это достаточно очевидно, особенно когда вы видите, как политизированы двусторонние отношения между двумя этими странами", — сказал он, отвечая на вопрос о готовности ОБСЕ выступить в роли посредника в нарастающем конфликте между странами.

"И вообще, имеет смысл использовать активнее и систематичнее многосторонние платформы, такие как ОБСЕ. И я думаю, мы готовы к этому, но, в конце концов, это зависит от стран-членов, желают ли они сами пользоваться этим. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы ОБСЕ была полезна для этого", — добавил Гремингер.

Он отметил, что ОБСЕ, возможно, "не так гибка в формальных процессах, но весьма гибка во всем, что касается неформальных процессов".

Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Также российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".