Лондон будет усиливать давление на КНДР, но выступает за мирное решение

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Великобритания рассматривает все пути оказания давления на Северную Корею после ее ядерного испытания, но мирные дипломатические решения более предпочтительны, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Ранее Мэй назвала очередной запуск северокорейской ракеты "бездумным поступком" и призвала к усилению давления на КНДР.

"Как премьер-министр вчера ясно дала понять… наше основное внимание уделяется работе с партнерами для усиления давления на Корею и нахождения дипломатического разрешения кризиса", — приводит агентство слова представителя Мэй.

"Она сказала, что мы хотим ускорить темпы выполнения существующих санкций и изучить другие меры… Наш взгляд в Соединенном Королевстве заключается в том, что мирные и дипломатические средства — лучше всего", — отметила представитель.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.