КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Разработка закона о реинтеграции Донбасса находится на заключительном этапе, в парламент он поступит после утверждения Советом национальной обороны и безопасности (СНБО), сообщил председатель парламента Андрей Парубий на брифинге в понедельник.

Текст документа до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Этот законопроект очень важен и должен учесть все точки зрения во время обсуждения. Сейчас он на заключительном этапе (разработки — ред.) и, как мы себе запланировали, предварительно этот закон должен быть рассмотрен на СНБО, а после этого передан в Верховную раду Украины", — сообщил Парубий.

Он выразил надежду, что документ поступит в Раду в ближайшее время.

"По состоянию на сегодня он еще не подан в Верховную раду, поэтому, соответственно, не может быть включен в повестку дня. Но я надеюсь, что в ближайшее время законопроект появится на рассмотрении Верховой рады", — добавил Парубий.