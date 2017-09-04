Си Цзиньпин заявил об успехе саммита БРИКС

3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне

3 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения концерта в Сямэне

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя лидеров стран БРИКС на торжественном ужине, заявил об успешности открывшегося саммита и выразил надежду на развитие дальнейшего сотрудничества и развития государств объединения.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября.

"Я искренне надеюсь, что наши встречи в Сямэне смогут открыть новую дверь нашему сотрудничеству и развитию, а также станут вестником светлого будущего для формирующихся экономик и развивающихся стран", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнул, что "сегодняшний саммит БРИКС имел значительный успех, у нас прошли активные обсуждения и мы достигли хороших результатов".

Торжественный ужин по приглашению принимающей стороны проходит в Большом банкетном зале Сямэньского международного конференц-центра. Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань встретил глав стран БРИКС, а также лидеров Египта, Таджикистана, Таиланда, Гвинеи и Мексики, которые были приглашены китайской стороной к участию в саммите в рамках формата "БРИКС-плюс".

После приветствия и групповой фотографии лидеры с супругами во главе с председателем КНР прошли в зал, где Си Цзиньпин произнес приветственную речь и поднял тост "за большой успех саммита в Сямэне, светлое будущее развивающихся стран и за здоровье всех присутствующих и их семей".

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