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В мире

Рахой назвал референдум в Каталонии мошенничеством и абсурдом

14:2504.09.2017
(обновлено: 14:26 04.09.2017)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фотоПремьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

МАДРИД, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что так называемый референдум о независимости, который власти Каталонии собираются провести 1 октября, — это мошенничество и абсурд.

"Они (власти Каталонии – ред.) не могут провести референдум, поскольку у них нет на это соответствующей компетенции – ее им не предоставляет ни конституция, ни один закон. Вопрос о всей Испании не может решать только часть Испании, лишая остальных права принимать решение о своей стране", — заявил Рахой перед руководящим Советом Народной партии.

"Не может существовать демократического правительства, которое собирается нарушить основной закон, конституцию, это абсурд и мошенничество с демократией", — добавил глава кабинета.

Ммитинг в поддержку независимости Каталонии. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
Опрос: большинство каталонцев выступают за референдум о независимости
По его словам, планы каталонских властей провести голосование по закону о референдуме в течение одного дня, без соответствующих дебатов и в одном чтении незаконны. "Это очередной абсурд наряду с теми, которые мы наблюдали в последнее время. Они хотят принять нелегальный закон, созвать незаконный референдум, лишив оппозицию права на дебаты, чего не было с 1977 года", — сказал премьер Испании.

По его словам, правительство будет в ответ действовать "пропорционально и умно, спокойно и твердо". "Испания – правовое государство, здесь законы соблюдаются", — сказал он.

По словам Рахоя, идеологи проведения референдума изначально "не хотели вести диалог", поскольку знали, что "премьер не может разрешить проведение референдума, потому что мы говорим о национальном суверенитете, который принадлежит не председателю правительства, ни правительству, ни конгрессу, ни сенату, а всем испанцам". "Они знали, что идут против закона, что никто их не поддержит в Европе, ни в одной стране мира. Знали, что, если их намерения реализуются, Каталония выйдет из ЕС… Они встали на дорогу, которая никуда не ведет", — добавил Рахой.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Испании представили законопроект по отделению Каталонии
Премьер также вновь пообещал, что правительство "обеспечит соблюдение конституции", поскольку "не может существовать демократического правительства, которое идет на нарушение закона".

Власти Каталонии собираются провести референдум о независимости от Испании 1 октября. Вопрос сформулирован так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Проведение голосования центральные власти страны считают незаконным.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pet.g3
Бомбить будете?
14:31
04.09.2017
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