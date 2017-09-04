Под Марьинкой силовики обстреляли бойцов "Правого сектора"*, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Боец националистического подразделения "Правый сектор"* погиб, четверо ранены в результате обстрела с позиций украинских силовиков под Марьинкой, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"Группа боевиков "Правого сектора"* попыталась незаметно проникнуть в "серую зону", южнее Марьинки, однако, еще на подходе к ней, украинские военнослужащие приняли ДРГ националистов за диверсантов противника. После чего по ним был открыт огонь из минометов", — сказал Басурин.

По его словам, в результате один силовик погиб, четверо были ранены.

"По имеющейся у нас информации, украинское военное командование совместно с СБУ готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков "Правого сектора"*, — добавил Басурин.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России