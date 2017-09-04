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В мире

Вспомнил об офицерской чести. Глава СБУ обвинил ФСБ в организации терактов

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (52)
14:2304.09.2017
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© AFP 2017 / Genya SavilovГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фотоГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в эфире канала "Прямой" обвинил Россию в организации терактов на Украине и заявил о предотвращении крупной провокации, итогом которой якобы могла быть война между двумя странами.

Активисты размахивают украинским флагом на Майдане Незалежности в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Обращение к главе ФСБ

Грицак обратился напрямую к главе ФСБ Александру Бортникову как "офицер к офицеру".

" Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ", — заявил он в эфире.

По его словам, ФСБ якобы была готова "взорвать своих граждан", чтобы у России появились основания для вторжения на Украину и начала "полномасштабной кампании".

Грицак призвал Бортникова "остановиться".

Августовское заявление

Уже в августе украинский силовик делился деталями "российской провокации". По его словам, Москва через двух украинских посредников пыталась заманить в России трех бывших участников конфликта в Донбассе якобы на заработки, чтобы потом "повесить на них" совершение терактов в Москве и других городах.

Зал Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Украинцы въехали в Россию, но вскоре покинули ее с помощью сервиса BlaBlaCar, "заподозрив неладное". Вернувшись, они сразу обратились в СБУ.

По словам Грицака, посредников — жителей Днепропетровской области и "агентов российских спецслужб" Дарью Мастикашеву и Александра Каратая — задержали.

"Вы просто можете не вернуться оттуда", — заявил Грицак, обращаясь ко всем участвовавшим в конфликте на Донбассе украинцам, которые ездят на заработки в Россию.

Российские шпионы

В эфире "Прямого" Грицак также заявил о том, что в Харькове была задержана "резидентура российской разведки" из 18 человек.

Флаги Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Семнадцатого августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семи из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории", — заявил он.

По его словам, группой руководила Дарья Мастикашева. Как уточняет RT, против этой женщины, трехкратной чемпионки Украины по тхэквондо и гражданской жены бывшего охранника Бориса Березовского, заведено дело о государственной измене.

Сама она заявляла о том, что сознаться в работе на российские спецслужбы ее вынудили "под пытками". Женщина утверждает, что ее били по голове, душили, держали раздетой с пакетом на голове. По украинским законам ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Реакция России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предложил адресовать свои обвинения "отражению в зеркале".

"Может, главный СБУшник хотел обратиться к зеркалу, но почему-то написал письмо в Россию? И вся его долго заготовленная речь про офицеров, про то, что нельзя переходить границы, предназначалась для отражения себя любимого?", — заявил он журналистам, отметив, что украинские спецслужбы уже не раз пытались устраивать диверсии в Крыму.

С точки зрения политолога НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, Грицак своим заявлением показал "полную непригодность СБУ".

"Это заявление показывает абсолютную профнепригодность СБУ, сотрудники которой, как мы неоднократно слышали, сами периодически бывают замешаны в различных криминальных операциях", — отметил он. Суздальцев добавил, что СБУ в той сложной криминогенной ситуации, которая сейчас имеет место на Украине, проще списывать свое бездействие на Россию.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Flickr / Juanedc
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В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин назвал СБУ "службой опасности".

"Эта служба безопасности, на самом деле, для украинского народа стала службой опасности, потому что она как раз и вовлечена и в террористические акты на территории ДНР и ЛНР, как минимум…", — заявил он.

По словам российского сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, "все выпады со стороны украинской хунты, которая пришла к власти в результате вооруженного переворота, не имеют под собой никаких оснований".

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