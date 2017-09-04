В ДНР заявили, что силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, выпустив по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 30 мин и снарядов, сообщил журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"За прошедшие сутки зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня с позиций ВС Украины", — сказал Басурин.
По его словам, на донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 27 мин и семь танковых и артиллерийских снарядов.
"На горловском направлении противник обстрелял населенный пункт Зайцево из БМП, гранатомётов различных типов и стрелкового оружия", — добавил Басурин.
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