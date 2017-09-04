МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обвинение главы Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес ФСБ России в подготовке терактов на территории Украины являются бредом и попыткой оправдать свое существование, заявил РИА Новости экс-глава Центра общественных связей ФСБ России Александр Михайлов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины. В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.

"Их (обвинений) нелепость настолько сильна, что вряд ли найдутся слова в русском языке, чтобы прокомментировать этот бред", — сказал Михайлов.

По его словам, украинские спецслужбы организовывают теракты на территории Крыма, в Донецке и Луганске, но при этом "неизвестно ни об одном террористическом акте, который был совершен на территории так называемой официальной Украины".

"Поэтому эти обвинения являются ложью, которая не имеет под собой никаких оснований. Их цель очевидна — украинские спецслужбы пытаются оправдать свое бессмысленное и бесполезное существование", — заявил эксперт.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.