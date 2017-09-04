В ЛНР заявили, что БМП с силовиками подорвалась у линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Боевая машина пехоты с тремя украинскими силовиками подорвалась в районе Попасной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Нам продолжает поступать информация о потерях ВС Украины в результате подрыва на собственных минных заграждениях. Так, в районе населенного пункта Попасная (под контролем силовиков — ред.) в результате подрыва БМП 108 батальона десятой горно-штурмовой бригады один военнослужащий погиб, двое получили ранения", — сказал Марочко.

По его словам, минирование районов у линии соприкосновения регулярно приводит к жертвам как среди мирного населения, так и украинских силовиков.

Он также призвал к проведению работ по разминированию в этих районах "с целью недопущения новых жертв".