В ЛНР заявили, что БМП с силовиками подорвалась у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 4 сен — РИА Новости. Боевая машина пехоты с тремя украинскими силовиками подорвалась в районе Попасной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
По его словам, минирование районов у линии соприкосновения регулярно приводит к жертвам как среди мирного населения, так и украинских силовиков.
Он также призвал к проведению работ по разминированию в этих районах "с целью недопущения новых жертв".