Сеул готов принять меры для защиты рынков от последствий испытаний КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Южная Корея готова принимать активные меры для защиты своих финансовых рынков от возможных негативных последствий испытаний КНДР, однако пока такой необходимости нет, заявил журналистам вице-премьер по планированию и финансам Южной Кореи Ким Дон Ён в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) в Приморье.

Ранее он заявлял, что министерство планирования и финансов совместно с Центральным банком внимательно следят за ситуацией на южнокорейском и международном фондовых рынках в связи с недавним ядерным испытанием КНДР.

"Корейское правительство эффективно противостоит внешним рискам. Во время сегодняшнего утреннего заседания мы договорились, что будем предусматривать все сценарии и при необходимости будем вести политику по стабилизации рынка", — сказал вице-премьер.

По его словам, южнокорейские власти внимательно следят за ситуацией на корейском финансовом рынке. "У нас есть все меры для реагирования на все сценарии. И я думаю, что пока не время для введения каких-то новых мер для реагирования на рынок", — указал он.