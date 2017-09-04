Президент Швейцарии: мы готовы стать посредником в переговорах с КНДР

БЕРН, 4 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария считает, что настало время решать проблему Северной Кореи через диалог, и готова сыграть роль посредника в переговорах с Пхеньяном, заявила на пресс-конференции в понедельник президент Швейцарии Дорис Лейтхард.

"Санкции в отношении Северной Кореи уже существуют много лет, но это ничего не меняет. Население страдает, но оно продолжает поддерживать руководство своей страны. Так что я думаю, что настало время для диалога", — сказала она.

Президент подчеркнула, что Швейцария готова стать посредником в проведении такого диалога.

"В ближайшие недели все будет зависеть от того, как США и Китай будут влиять на ситуацию", — добавила она.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.