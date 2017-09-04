КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что правоохранители задержали в Харькове "резидентуру российской разведки", в которую входят 18 человек.

Ранее Грицак выступил с обвинениями в адрес спецслужб России в якобы готовящихся терактах в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции украинских силовиков в Донбассе. Он сообщил, что СБУ задержала двух граждан Украины — Дарью Мастикашеву и Александра Каратая по подозрению в государственной измене и незаконном обращении с оружием.

"Семнадцатого августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семи из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории", — цитирует Грицака сайт украинского телеканала "Прямой".

По его утверждению, куратор резидентуры относится к российской разведке. "Он сидел в Белгороде и контролировал деятельность этой группы в нашей стране", — заявил Грицак.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала еще одну группу, которая якобы занимается аналогичной деятельностью, что и группа, которой руководила Мастикашева, подозревая в госизмене и незаконном обороте оружия.

В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований – по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. При этом в МИД РФ еще в июне опровергали сообщения о том, что в Одессе был задержан якобы российский шпион, назвав их информационным вбросом. Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, главе СБ Украины стоит адресовать свои обвинения не в адрес России, а своему отражению в зеркале.