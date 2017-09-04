КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что правоохранители задержали в Харькове "резидентуру российской разведки", в которую входят 18 человек.
"Семнадцатого августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семи из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории", — цитирует Грицака сайт украинского телеканала "Прямой".
По его утверждению, куратор резидентуры относится к российской разведке. "Он сидел в Белгороде и контролировал деятельность этой группы в нашей стране", — заявил Грицак.
В Совете Федерации РФ заявили, что обвинения Украины в адрес России не имеют никаких оснований – по мнению сенатора, ветерана СВР Игоря Морозова, власти довели людей до нищенского состояния, развалили экономику страны, а теперь пытаются уйти от ответственности, свалив все на "внешнего врага".
Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. При этом в МИД РФ еще в июне опровергали сообщения о том, что в Одессе был задержан якобы российский шпион, назвав их информационным вбросом. Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, главе СБ Украины стоит адресовать свои обвинения не в адрес России, а своему отражению в зеркале.