Армения официально не заявляла об участии в учениях НАТО в Грузии

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Армения официально не заявляла о намерении участвовать в многонациональных учениях Agile Spirit 2017, которые начались 31 августа в Грузии с привлечением военнослужащих НАТО и ее стран-партнеров, заявил в понедельник замглавы армянского военного ведомства Артак Закарян.

Накануне армянские СМИ, ссылаясь на ответственного за связи с общественностью минобороны Грузии Георгия Качараву, сообщили, что Армения в последний момент отказалась от участия в учениях, хотя первоначально Минобороны республики заявляло, что будет в них участвовать.

"Я не могу сказать, почему Армения была указана в списке участников. Армянские ВС никогда не утверждали, что будут участвовать в очередных учениях", — цитирует Закаряна издание tert.am.

По словам замминистра, он не знает также, почему грузинские источники заявляют, что Армения отказалась от учений в последний момент.

"Любые действия всегда могут быть пересмотрены", — сказал Закарян, добавив, что решение Минобороны Армении не обусловлено участием в учениях Азербайджана или вмешательством третьей стороны.

Замглавы оборонного ведомства заявил, что Североатлантический альянс был, есть и будет оставаться партнером Еревана. При этом он добавил, что Армения – полноценный член Организации Договора о коллективной безопасности, ОДКБ является главным "зонтом" безопасности страны. "Наша военно-политическая дипломатия полностью соответствует внешней политике страны, и Армения принимает уверенные решения", — сказал замминистра.