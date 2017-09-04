СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания криптовалюты БРИКС как альтернативы другим платежным инструментам, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Еще одна тема, которая обсуждалась на финансовом комитете — это криптовалюты, возможно даже будет обсуждаться возможность создания криптовалюты БРИКС, как альтернатива другим платежным инструментам и это то, что обсуждается в рамках Делового совета БРИКС", — сказал Дмитриев.

Он отметил, что сейчас фокус во взаиморасчетах между странами БРИКС делается на национальных валютах. "Но криптовалюты тоже начинают обсуждаться как возможный один из механизмов расчётов. Для определенных расчетов это может быть вполне востребовано и будет хорошей альтернативой доллару и другим расчетным сегментам", — добавил он.

По словам главы РФПИ, одной из ключевых в части экономики на саммите БРИКС была тема развития инвестиционного сотрудничества.

"Мы оцениваем, что в ближайшие три года взаимные инвестиции стран БРИКС могут вырасти в 3-4 раза благодаря таким инструментам как Банк БРИКС", — добавил он.